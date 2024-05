Primers entrenaments intensos per a Cardelús a Itàlia

Aquest divendres han tingut lloc els entrenaments previs del Gran Premi d’Itàlia, que han estat força intensos per a Xavi Cardelús, que ha dedicat una bona part a provar diferents solucions tècniques a la seva moto per definir la posada a punt. El millor registre l’ha fet a la segona sessió, marcant un 1’53.064 amb força rapidesa i fent les dues voltes posteriors al mateix ritme. Aquest registre, vuit dècimes més baix que la seva millor volta del matí, l’ha acabat deixant a poc més de dos segons del cap de la classificació.

"Ha estat un dia intens i un pèl complicat, sobretot a la sessió del matí quan, del que es tractava, era d’acostumar-me al traçat que no és un dels meus preferits", ha indicat el pilot de Fantic Racing. A la tarda ha plantejat una estratègia força diferent: "Només sortir a la pista ja he estat força ràpid i m’he situat al voltant dels dos segons dels millors temps i, un cop aconseguit un bon registre, ens hem dedicat a provar diferents coses per acabar de definir els reglatges de la moto", ha afegit. Aquestes proves, però, no han estat del tot positives, tot i que "ens han marcat força el camí a seguir de cara a demà i a la cursa".

La tercera sessió d’entrenaments es farà demà a partir de les 09.25 hores, i a les 13.45 hores començaran els classificatoris. La cursa de diumenge està programada a 19 voltes.