Mobilitat confirma el tall a l'N-145 per la manifestació dels pagesos durant 24 hores

El Departament de Mobilitat ha confirmat el tall que es produirà aquest dilluns a l'N-145, la carretera d'accés a Andorra des de la frontera hispanoandorrana, a conseqüència de les manifestacions dels pagesos catalans. La mobilització, que està anunciada a partir de les 10.00 hores i pretén allargar-se 24 hores, implicarà que només es deixarà passar els vehicles d'emergència per la principal via d'entrada i sortida al Principat.



La protesta, que promou Revolta Pagesa i la Unió d'Associacions del Sector Primari Independents (Unaspi), afectarà també altres punts fronterers de Catalunya, com la Vall d'Aran, i no es descarta que pugui durar més dies, segons informen els mossos d'esquadra.



Els pagesos impulsors de les concentracions en els accessos entre Espanya i França esperen que sigui una jornada "històrica" i "sense precedents" amb l'objectiu de fer patent, un cop més, un reclam de més control dels productes importats, prioritat als productes locals i una reducció fiscal en l'ús d'energies per a la producció d'aliments. La mobilització compta amb el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'estat espanyol, entre elles del País Basc, l'Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella la Manxa o Cuenca. A la banda francesa, s'hi suma el Moviment Independent Francès.



Precisament, per evitar col·lapses en territori francès, les autoritats restringiran el pas dels vehicles pesants a partir de Tarascon i Pamiers, a excepció dels que es dirigeixin en destinació a Andorra.



Amb tot, des de Mobilitat es recomana actualitzar la informació abans d'emprendre un desplaçament i consultar la darrera informació oficial a les seves xarxes socials, així com al portal d'incidències viàries de la Generalitat de Catalunya.



Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimecres, el ministre portaveu, Guillem Casal va demanar als promotors que "no ens facin responsables o ens recaiguin sobre nosaltres els perjudicis d'aquesta situació que ens és totalment exògena" i sobre la qual "no poem aporta ni la solució ni formem part d'aquesta problemàtica". Així mateix, Casal va recordar que des de l'Executiu estan en contacte amb les autoritats «per saber quines afectacions hi poden haver» i minimitzar al màxim les «disfuncions» que aquestes puguin provocar.