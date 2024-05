Els punts s'han complicat a Tórshavn

La selecció andorrana sabia que podria rascar punts a Tórshavn contra les Illes Fèroe, però s'han topat amb un combinat molt fort que els ha impedit la fita. Al final, 4-0 a favor de les locals, que han anat de menys a més i han fet molt de mal a pilota aturada.

Durant els primers minuts les del Principat han estat esperant en camp propi quan no tenien l'esfèric, complicant molt els avançaments a les locals i sortint al contraatac. Als 20 minuts s'ha girat la truita, i les tricolor han gaudit de més possessió, però llavors ha arribat el primer del partit des d'un córner. Ha estat obra de Sunniva Christiansen, qui havent deixat enrere la seva defensora, ha rematat de cap per col·locar l'esfèric per sobre d'Alex Cardoso.

Des del mateix punt de córner, ara a favor de les pirenaiques, Èrica Gonçalves ha provat sort amb tir directe que s'ha anat tancant i s'ha acabat topant amb el travesser, quedant-se a res de fer una obra d'art. A partir de llavors, les visitants han posat una marxa més, sobretot a nivell defensiu. Tot i això, les de Signe Pries Andersen han tingut una segona ocasió molt clara: Asla Johannesen s'ha quedat sola davant la portera andorrana, qui ha sortit molt bé a cobrir espai, i ha acabat enviant la pilota lluny dels tres pals.

Ja en la represa, Aitana Colobrans ha entrat al terreny de joc en lloc de Gemma Lluch a la cerca de més pólvora en atac. Als primers minuts i de pilota aturada, novament a la sortida d'un córner, Johannesen ha fet de cap el 2-0, complicant ja molt les coses a les del Principat.

A 30 minuts pel final, ocasió d'Eydvor Klakstein després d'una centrada passada que la defensa andorrana acaba refusant. Sis minuts després, una altra acció a pilota aturada ha fet pujar el tercer al marcador: Birita Ryan ha rebut totalment sola al segon pal una centrada que ha passat per sobre de tota la defensa tricolor, i de primeres amb la dreta ha col·locat l'esfèric al fons de la xarxa.

Com si el marcador fos poc, les males notícies per a les de 'Pana' han arribat entorn el minut 70. Primer amb Paula da Silva, qui ha sortit amb molèsties després d'un mal gest al turmell dret, el mateix desenllaç que ha tingut Ari Gonçalves al cap de tres minuts després d'un mal gest al peu esquerre. El duel, però, no s'ha tancat amb això, sinó amb un gol de Petra Hoydal després d'un rebot que s'ha trobat provinent d'un mal refús defensiu, fent el 4-0 a 10 minuts pel xiulet final. Clàudia Plaja ha pogut retallar distàncies, però Valborg Ostero ha aturat l'ocasió sense problemes.

La resta de seleccions del grup 3 de la Lliga C, Grècia i Montenegro, han empatat a dos en els darrers instants amb un penal que han transformat les montenegrines. Així, el grup es queda amb aquests dos combinats compartint lideratge amb set punts; Illes Fèroe tercer amb tres, i Andorra, de moment, últim sense cap punt.