Bernat Lomero fa el rècord d’Andorra de 100 metres lliures

Per la seva banda, Patrick Pelegrina va participar en les proves de 100 metres braça (22è/1:03,76) i 50 metres braça (22è/29,50), mentre que Tomàs Lomero va competir en les proves de 50 metres papallona (33è/25,49), 100 metres papallona (33è/25,49) i 100 metres lliures de l'esdeveniment d'exhibició on va acabar amb un temps de 53,98 al 12è lloc de la classificació. Cal destacar que Aleix Fèrriz també participava.

Per El Periòdic

