Front obert entre Revolta Pagesa i Unió de Pagesos pels talls programats per aquest dilluns

Després de les declaracions fetes per Unió de Pagesos, en què asseguraven que es desvinculaven els talls programats per aquest dilluns 3 de juny a l'N-245 en no haver sigut convidats a participar, Revolta Pagesa dona un cop sobre la taula i nega absolutament l'esmentat pel sindicat català. Segons ha confirmat el portaveu de l'entitat, Ramon Rojo, a EL PERIÒDIC, per part de Revolta Pagesa sí que s'han convidat a totes les associacions i sindicats catalans a adherir-se a la mobilització: "Se'ls va demanar si podien signar el tall de la Junquera, però ens van explicar que els seus estatuts i valors no els permeten fer mobilitzacions en període d'eleccions", indica Rojo, fent referència a la campanya electoral que actualment s'està vivint per les pròximes eleccions al Consell d'Europa. Ja en el seu moment, Unió de Pagesos va afirmar que aquest era un dels punts que els allunyaven de la manifestació, en no voler fer "un ús partidista" en plena campanya.

En aquesta línia, Rojo declara que des de l'entitat de la qual és portaveu "no ens posicionem amb cap ideologia política ni partit", ja que l'objectiu passa per fer pressió perquè la comunitat europea escolti totes les seves propostes i perquè el sector primari, així com la pagesia petita i mitjana, pugui tirar endavant. Així ho deixa veure en unes altres declaracions: "Hem triat aquesta data perquè és una manera que Europa comenci a veure que els pagesos ens estem organitzant i mobilitzant per trobar una solució a la problemàtica que ella mateixa genera". I és que en ser preguntat per les preferències a l'hora d'una candidatura guanyadora en aquestes properes eleccions, Rojo es mostra clar i concís: els hi és indiferent quina ideologia acabi esdevenint l'escollida. "Nosaltres defensarem la pagesia de qui hi hagi al Govern".

Rojo també ha volgut pronunciar-se sobre la reunió preparatòria del darrer 13 d'abril celebrada a Pamplona, de la qual des d'Unió Pagesos s'afirma haver sigut "literalment expulsats". Una situació que per al portaveu de Revolta Pagesa, cal posar prèviament en context: "No va ser una reunió per als sindicats, sinó per a les associacions que no se senten representades per aquests sindicats", menciona Rojo. Així doncs, cal destacar que l'associació organitzadora dels talls d'aquest dilluns s'emmarca dins d'aquest grup, després d'haver sorgit "per fer les coses diferents i fer el que les altres associacions no fan".

El portaveu posa de manifest per exemple el cas de l'associació agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la qual no reconeix a Revolta Pagesa en no tenir representativitat a les eleccions europees. "Per a ells, és com si no existíssim", afirma, tot i que també van ser convidats a participar en la reunió esmentada, de la mateixa manera que també ho va estar Unió de Pagesos.

Així i tot, el portaveu i membre de Revolta Pagesa no ha pogut evitar mostrar-se decebut davant de les paraules d'Unió de Pagesos, en les quals deixen veure la relació d'alguns membres de la primera amb simpatitzants de partits d'ultradreta. "Ens estan venent, nosaltres no ens posicionem amb cap organització política", ha afirmat, tot i que ha reconegut que sí que es van sentir utilitzats quan una membre d'Aliança Catalana es va posar una samarreta de la seva associació. "Dintre de la pagesia n'hi ha de tot, des de gent comunista fins a gent de dretes o d'esquerres", ha continuat, recalcant la necessitat de respectar la ideologia de cadascun i que, en cas d'acusació, ja és "problema seu".

Per a Rojo, però, sorprèn el fet que aquest darrer dilluns els caps de Revolta Pagesa van compartir una reunió amb els d'Unió de Pagesos a Tarragona en la qual semblava que tot havia quedat clar entre ambdues entitats. "Vam quedar que cadascú faria el seu camí i no faria la punyeta pel bé de la pagesia", motiu pel qual troba "bastant lleig" que ara utilitzin aquestes paraules en contra d'ells.

Sigui com sigui, el que sí que té clar Ramon Rojo és el missatge que Revolta Pagesa vol enviar amb aquesta manifestació: millorar el sector de la pagesia tant a Catalunya com a la resta de tota Europa. "Som gent jove, que no volem llocs privilegiats ni grans sous. El que volem és treballar", afirma. Un missatge que també s'extrapola a la resta de població, especialment als consumidors: "Farem un món millor, en el qual la gent pugui menjar aliments fets per nosaltres i no per la indústria", finalitza.