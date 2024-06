La Creu Roja Andorrana celebra la Primera Gala Benèfica

L’hotel Starc d’Andorra la Vella va acollir ahir divendres la Primera Gala Benèfica de la Creu Roja Andorrana, un esdeveniment en el qual van participar unes 150 persones i que se celebra en el marc del ‘Mes de la Creu Roja’. Aquesta gala té lloc durant el mes de maig, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja, el 8 de maig. Aquest dia especial recorda la importància de la nostra missió humanitària de l’entitat i uneix en la causa comuna per ajudar als qui més ho necessiten.

Minuts previs a l’esdeveniment, el president de l’entitat, Josep Pol, va explicar que «l’objectiu principal és d’agraïment a totes les persones, a la població general, però sobretot els nostres patrocinadors, als socis i a totes les persones que de manera voluntària ens han donat suport tot aquest any».

Pol va reconèixer que el voluntariat està fent un gran esforç: «Tot i que a nivell institucional s’estan fent esforços significatius, encara hi ha moltes necessitats per cobrir. Nosaltres, com Creu Roja, en col·laboració amb les institucions governamentals i comunals, estem aquí per ajudar i fer tot el possible per donar suport a la població», va afegir.

Per altra banda, el director de Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, va explicar que els fons recaptats no es destinaran a un projecte exclusiu, sinó a diverses accions humanitàries. A més, Fernández va assenyalar que, actualment, la Botiga Solidària no és una prioritat, ja que no és un recurs molt sol·licitat, i va explicar que dins les línies estratègiques una de les més importants és l’atenció a la gent gran. En aquest sentit, va detallar que «hem obert centres de dia i el servei de teleassistència ha atès a 634 usuaris, una xifra que continua creixent» .

Amb relació a aquesta qüestió, i sobre el futur centre de dia a les Valls del Nord, Fernández va explicar que tots els actors implicats estan coordinats i que el mes de juny es convocarà una roda de premsa per anunciar el projecte i altres detalls com la seva ubicació. «Esperem que a finals d’any tots els centres de dia estiguin actius i operatius», va puntualitzar el director de l’entitat.

Durant l’esdeveniment es va dur a terme una rifa benèfica en la qual es van sortejar diferents lots de productes aportats per les diferents empreses participants. Els diners recaptats amb la venda de tiquets per a la rifa es destinaran a la causa solidària esmentada. En aquest sentit, Grup Pyrénées va col·laborar aportant diferents productes d’alimentació gourmet i una targeta regal per utilitzar-la a les seccions de moda, bellesa, viatges, entre altres.

La Gala Benèfica de la Creu Rova comptar també amb la conferència de l’empresari, professor i conferenciant Emili Duró, qui va donar als presents algunes eines pràctiques per transformar la manera de pensar i afrontar els reptes diaris.