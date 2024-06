El tall programat a la Seu d’Urgell reunirà fins a uns 500 pagesos

Fins a 500 pagesos. Aquesta és la xifra que el portaveu de Revolta Pagesa, Ramon Rojo, aposta pel tall programat per aquest dilluns a la Seu d'Urgell, tot i que deixant clar que a última hora sempre es poden afegir més o gent anònima i d'altres col·lectius per donar suport. Tots amb un mateix objectiu: que la pagesia tingui el lloc que es mereix a la Comunitat Europea, on fins ara no s'ha tingut en compte de la manera que s'hauria d'haver tingut.

Rojo incideix especialment en el tema de la sobirania alimentària, afirmant que el problema més gran actualment són els aliments que estan entrant de fora: "Està entrant producte de fora i no s'està fent cap control sanitari, laboral, mediambiental, ni una petjada ecològica". El portaveu de l'associació posa d'exemple el producte de la taronja, el qual s'està portant "des de l'altra punta del món" quan a Catalunya i Espanya són productors d'ells. "Porta uns productes fitosanitaris que fa anys que aquí estan prohibits", afegeix. Aquesta importació comporta, segons Rojo, que el producte d'aquí es perdi i s'hagi de deixar caure dels propis arbres perquè no surt a compte agafar-la. "Venen vaixells sencers carregats de taronges que s'agafen verdes, amb productes no autoritzats a la comunitat europea".

La repercussió més directa envers aquesta problemàtica repara en el fet que la pagesia d'Europa, especialment la petita i mitjana, es vegi obligada a plegar en no ser capaços de competir amb aquestes megaplantacions i megaempreses: "Si perdem aquestes, que són les que la societat té més controlades, i deixem que creixi el lobby de l'alimentació, acabarem sent dependents d'ell", afirma Rojo, qui posa de manifest que aquestes indústries l'únic que volen és "especular amb el que sigui".

Qüestionat per la resta d'associacions de pagesia europees que també s'han adherit a les mobilitzacions, Rojo apunta que han mantingut diverses converses tant amb organitzacions franceses com italianes, poloneses i alemanyes, entre altres. "L'ambient és el mateix a tot arreu, ja que el que estan fent amb tota la legislació és fer-nos menys competents", esmenta el portaveu de Revolta Pagesa, qui també enviar un clar missatge a les institucions governamentals. I és que segons Rojo, a la ciutadania sempre se'ls hi demanen més mesures i ser més respectuosos amb el medi ambient, així com utilitzar menys productes i emprar tècniques més respectuoses amb el camp i els animals, però també s'ha de ser més sostenibles econòmicament: "No té sentit que nosaltres pleguem per mesures mediambientals i després el producte vingui de fora amb productes no autoritzats", finalitza.