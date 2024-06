L’Empodera’t arriba al final de la seva programació amb dues sessions de taitxí a l’aire lliure

La programació de l’Empodera’t d’aquest primer trimestre de l’any tanca amb una doble sessió de taitxí a l’aire lliure. Les sessions es realitzaran durant els dissabtes 8 i 22 de juny a les 10.00 hores a la gespa del Prat del Roure. Les classes seran impartides per Manel Méndez de la Federació Andorrana de Wu-shu i Kung-fu que transmetrà a les participants els beneficis corporals i mentals que ofereix el taitxí a través de la meditació. El taitxí és una art marcial que practiquen milions de persones a tot el món i és una excel·lent forma d’exercici físic que pot millorar la flexibilitat, l’equilibri i la força muscular. Així, els moviments suaus i coordinats que s’aprenen ajuden a millorar la postura i la coordinació mentre que els estiraments i torsions suaus alleugen el dolor i la rigidesa muscular. Alhora, la pràctica habitual del taitxí pot ajudar a reduir l’estrès, millorar la concentració i promoure la sensació de calma i benestar general. L’activitat és gratuïta i està oberta a tothom sense límits de places. Caldrà portar roba esportiva per a realitzar els exercicis de manera còmoda. Aquestes són les dues darreres activitats de l’Empodera’t del primer semestre i el Comú ja està treballant en la programació per al segon semestre de l’any