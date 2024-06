Unnic és el primer centre d'oci de tota la península amb aplicació pròpia

Unnic presenta 'App Unnic for you', una aplicació per gaudir d'avantatges i descomptes que posiciona el centre d'oci integral d'Andorra com el primer equipament d'aquestes característiques de tota la península que ofereix aquest servei als seus clients.



Així doncs, segons informa l’ANA, a través de l'app els usuaris poden acumular punts, augmentar de nivells i gaudir cada vegada de més privilegis. També incorpora descomptes en gastronomia, espectacles o accés a les sales VIP del recinte.



L'aplicació està disponible per a tota mena de dispositius, tant Android com iOS. Per tal d'accedir-hi, però, cal donar-se d'alta prèviament a la web d'Unnic i esperar 24 hores fins que es validin les dades. Després, només cal entrar a l'App Store o a Google Play per tal de descarregar-la i viure l'experiència d'Unnic a través del dispositiu.