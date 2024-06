Laura Mas destaca la diversificació del sector empresarial d'Encamp

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, assegura que l'estat de salut del teixit empresarial de la parròquia és bo. Així ho ha assegurat aquest dissabte durant la inauguració de la 3a edició de l'Enfira't que ha tingut lloc davant del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp amb la presència de diverses autoritats com la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, o el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. En declaracions a l'ANA ha assegurat que "fa dos mandats hi havia molts locals buits i molta manca de tipus diferents de comerços" ha destacat, Mas. A més, ha recordat que "avui dia no hi ha locals buits, som atractius i estem atraient nous comerços i projectes empresarials diversos. Per tant, ens estem diversificant i això, per a nosaltres és un èxit" ha afegit la mandatària comunal, qui ha recordat que fa dos mandats el comú va treballar en un pla de reactivació econòmica per Encamp i el Pas de la Casa.



Referint-se a la fira, Mas ha apuntat que l'esdeveniment permet que el teixit comercial i totes les entitats puguin donar-se a conèixer i oferir un comerç de proximitat. "Cada vegada tenim més empreses interessades a poder-se exposar aquí a la parròquia i, per tant, per a nosaltres, és important formar part d'aquesta reactivació econòmica" ha asseverat, la cònsol major encampadana, mentre recordava que l'esdeveniment es programa nou setmanes després del tancament de les pistes d'esquí. "Està bé fer activitats per reactivar i portar visitant. D'aquesta manera Encamp es manté viu" ha indicat, Mas.



Per la seva banda, el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, qui ha destacat la presència de l'estand del Comú d'Encamp a la fira -dedicat enguany al medi ambient- ha apuntat que "nosaltres des del comú fem un balanç molt satisfactori amb aquest teixit empresarial, aquesta dinamització que, a poc a poc,anem aconseguint". Amb relació a aquesta qüestió, ha afegit que "la mostra s'està consolidant com un esdeveniment important per la parròquia. A més, tots sabem que a nivell de model econòmic de país estem en uns bons moments i des del comú d'Encamp aprofitem també aquest moment per mostrar una mica els fruits de tot aquest treball que fa anys que ja estem fent".