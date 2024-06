Espot demana que s'adoptin mesures contundents davant del bloqueig de Revolta Pagesa

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha pronunciat aquest diumenge sobre el bloqueig total de 24 hores que Revolta Pagesa té programat per aquest dilluns a la frontera del país. Segons informa l'ANA, Espot ha demanat en el marc d'unes declaracions posteriors a la celebració de la 12a Cursa de la Dona "que es comencin a prendre mesures contundents i que això no es repeteixi massa sovint i, sobretot, durant un període de temps tan llarg". En aquest sentit, ha assegurat que "estem fent tot el que podem des d'una perspectiva discreta" i ha instat que "aquesta situació cessi com més aviat millor".



El cap de Govern ha avançat que, de moment, no hi ha cap notícia positiva sobre la possibilitat que el tall d'aquest dilluns es pugui revertir. "El que vull és llançar un missatge: Andorra no pot ser permanentment ostatge de les reivindicacions de tots els col·lectius" ha denunciat, el cap de Govern. "Respecto molt les reivindicacions dels pagesos i les puc entendre, però poca cosa hi podem fer des d'Andorra" ha assegurat, Espot, tot recordant que el Principat no és membre de la Unió Europea. "Aquest argument que s'utilitza quan es tanca la frontera per donar visibilitat a la lluita em sembla molt bé, però, per l'altre costat, s'hauria de pensar que nosaltres no tenim cap mena de responsabilitat en les reivindicacions i que s'estan afectant els drets i els interessos de moltes persones treballadores, així com l'economia i la societat d'un país sencer" ha puntualitzat, Espot.