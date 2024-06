La 12a Cursa de la Dona reuneix 750 participants

La 12a edició de la Cursa de la Dona contra el càncer de mama ha reunit aquest matí uns 750 participants, el 80% dels quals han estat dones. Així ho ha anunciat Espot durant les declaracions posteriors a l'esdeveniment solidari recollides per l'ANA. "Per a mi és un gran orgull i una gran satisfacció ser cap de Govern en un país on es veu aquesta capacitat de mobilització per les causes importants" ha assegurat, Espot, qui ha anunciat que enguany s'ha pactat amb la Federació d'Atletisme perquè aquesta cursa puntuï pels campionats d'Andorra. "Crec que això encara li dona més vocació d'estabilitat i de continuïtat en el temps" ha asseverat.



També ha recordat que el càncer de mama afecta majoritàriament les dones i que, per tant, és un factor de desigualtat. "Com sabeu, un dels nostres objectius prioritaris és promoure i aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, i una forma d'aconseguir-ho és erradicar aquest terrible càncer" ha indicat, el cap de Govern.



Pel que fa a les dades sobre la malaltia, Espot ha recordat que "l'allargament de l'esperança de vida fa que aquest tipus de malalties s'incrementin i, per tant, això ens ha d'obligar a redoblar esforços per contribuir a la lluita contra el càncer". En aquest sentit, el cap de Govern ha admès que l'obtenció i el processament de dades al país és una assignatura pendent, no només en matèria sanitària sinó en moltes d'altres. "L'acord d'associació serà un aspecte que ens permetrà millorar substancialment en matèria estadística, ja que el cabal comunitari inclou tota una sèrie de normes i mecanismes d'intercanvi d'informació que ens faran millorar" ha ressaltat, Espot.



Sobre la possibilitat d'ampliar els cribratges, Espot ha recordat que ja s'ha dut a terme el cribratge de càncer de còlon, el de càncer de pròstata i el de càncer de mama, però que la idea seria afegir-hi més malalties. "Parlàvem del càncer de pulmó i del càncer de pàncrees, que tenen una mortalitat molt alta" ha avançat, el cap de Govern. "Hi estem treballant i la idea és ampliar aquests cribratges, que són la millor eina de prevenció al nostre abast" ha assegurat. Pel que fa a aquesta qüestió, Espot ha avançat que assumeix el compromís d'incloure, almenys, un cribratge més de cara a l'Assemblea de la Gent Gran de l'any que ve.



Els beneficis recaptats en la cursa van destinats a l'Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàsic (AECMM) i es destinaran a la lluita contra el càncer de mama i al suport de pacients i familiars.