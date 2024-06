La capital recupera el 'De copes al centre històric'

El ‘De copes al Centre Històric’ torna després de quatre anys d’aturada per recuperar l’essència de l’esdeveniment, que obra la temporada d’estiu, les terrasses i el bon temps.

Al ‘De copes’ s’han afegit aquest any, amb la coordinació de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, una quarantena d’establiments del barri, que oferiran promocions i descomptes perquè els assistents gaudeixin al màxim de l’àmbit. Cal recordar que les botigues amplien el seu horari comercial.

El Centre Històric d’Andorra la Vella recupera aquest dijous, 6 de juny, la celebració del mític esdeveniment ‘De copes’, una activitat de dinamització comercial que es durà a terme entre les 18.30 hores i la mitjanit als entorns de la plaça Rebés, la del Poble, la Guillemó, la placeta Sant Esteve, la Monjó i el Cap de Carrer. Amb motiu de la tornada de la iniciativa, des del Comú d’Andorra la Vella s’han primat els esforços per incrementar la participació dels establiments comercials i de restauració de la zona. Es preveuen una vintena d’activitats recuperades de les realitzades en les primeres edicions i per a tots els públics, entre les quals destaquen l’actuació de Les veïnes del Barri Antic, l’espectacle itinerant inaugural, la música en viu del Pre-Jambo, sessions de DJ, un fotobooth, visites guiades gratuïtes a Casa de la Vall cada mitja hora i un programa especial de ràdio de la mà de FLAIXBAC.

