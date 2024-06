La FAF fa oficial la llista de l'absoluta que s'enfrontarà a Espanya

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha fet oficial aquest matí la llista de Koldo Álvarez de Eulate per disputar l'última finestra internacional de la temporada. Així, un total de 25 jugadors (tres més que en la darrera convocatòria) viatjaran a Badajoz per enfrontar-se aquest dimecres a Espanya (21.30 hores) i a Múrcia dimarts vinent per jugar contra Irlanda del Nord (20.45 hores).

Iker Álvarez torna a la llista, juntament amb Berto Rosas i Marc Vales, tres jugadors que no ho van fer en la darrera cita internacional per compromisos amb els seus respectius clubs. En aquest sentit, cal apuntar que la darrera convocatòria va ser per disputar a Algèria les FIFA Series, on els pirenaics van empatar a u contra Sud-àfrica i van perdre per la mínima davant Bolívia.

Així, la llista la conformen Josep Gomes, Xisco Pires i Iker Álvarez com a porters; Ian Olivera, Marc Vales, Christian Garcia, Max Llovera, Moi San Nicolás, Joel Guillén, Adri da Cunha i Chus Rubio en defensa; Marc Garcia, Marc Rebés, Joao Pedro da Silva, Èric Vales, Jordi Rubio, Joan Cervós, Ludo Clemente, Marc Pujol i Ot Remolins com a migcampistes; i Izan Fernández, Marcio Vieira, Berto Rosas, Ricard Fernández i Aaron Sánchez en atac.