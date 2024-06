L'IPC avançat del maig baixa fins al 3,8%

La variació interanual estimada de l'IPC per al mes de maig s'ha situat en el 3,8%, segons el càlcul de l'indicador avançat que ha fet públic avui dilluns el Departament d'Estadística. Aquest indicador representa un càlcul previ de l'IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria una dècima respecte de l'IPC avaluat al mes d'abril (3,9%).



Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, de l'evolució dels preus del grup de béns i serveis diversos, i també del grup de vestit i calçat. Per contra, els grups d'aliments i begudes no alcohòliques i el de transports haurien contribuït a augmentar la inflació.



Pel que fa als països de l'entorn, l'IPC avançat d'Espanya per al mes de maig s'ha fixat en el 3,6%. En cas de confirmar-se, augmentaria tres dècimes respecte de la variació registrada el mes anterior. En el cas de França, l'IPC avançat ha arribat al 2,2%, una xifra que, en cas de confirmar-se, seria igual que la variació registrada a l'abril.