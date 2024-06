Paulo Domingues s'imposa en el Trofeu Karate Xavi Andorra TopKata

Paulo Domingues, del Club Karate Jion de la Massana, es va proclamar campió de la 20a edició del Trofeu Karate Xavi Andorra TopKata de Karate. El certamen, que va tenir lloc ahir al pavelló Germans Riba d'Ordino, va aplegar un total de 43 joves participants, ja que disputat en la modalitat de Kata (Tècnica) va adreçat als més petits des de la categoria Prebenjamí Mixta fins a Kata Família. Cal apuntar que els semifinalistes i finalistes de totes les edats van competir entre ells per la categoria reina Open Mixte, en la qual es va imposar Domingues.

Per El Periòdic

