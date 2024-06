Cinc detinguts durant el cap de setmana per delictes contra la salut pública i la seguretat col·lectiva

El Cos de Policia ha detingut un total de cinc persones durant el cap de setmana per delictes contra la salut pública i la seguretat col·lectiva.



Dissabte a les 05:48 hores en un control de prevenció d’aldarulls a la sortida d’un local d’oci nocturn a Andorra la Vella, es va controlar un home no resident de 23 anys en possessió d’1,60 grams de cocaïna.

El mateix dia al punt fronterer del riu Runer, es va arrestar un home no resident de 43 anys, per possessió de 0,65 grams d’heroïna.



Finalment pel que fa a les conduccions sota els efectes de l’alcohol o les drogues, es va detenir tres persones residents, d’edats compreses entre els 27 i els 57 anys. El primer d’ells per donar positiu al control de tòxics salivar, i el segon i tercer per donar una taxa d’alcohol de 0,92 i 1,79 g/l.