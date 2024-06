Els pagesos catalans bloquegen l'entrada i sortida d'Andorra

Una vintena de tractors estan bloquejant des d’aquest matí la Carretera Nacional-145, concretament l’accés a la frontera hispanoandorrana amb motiu de les protestes que des de fa mesos duu a terme la pagesia catalana. Així, com a reivindicació han decidit tancar aquest punt d’accés des de les 10.00 hores del matí en una protesta que s'espera que duri 24 hores.

Revolta Pagesa és una de les plataformes que lidera les protestes, amb el suport de ASAJA Lleida. A hores d’ara comencen a haver-hi retencions en ambdós sentits de la carretera.

Les previsions són realitzar aquells talls durant tota la jornada d’avui i fins demà a les 10.00 hores, només permetran el pas a vehicles d'emergencies i als estudiants de la selectivitat. Els pagesos han portat aliments i recursos per aguantar les 24 hores, tot i les exigències del Govern a les autoritats catalanes d'evitar el tall.

El president d'ASAJA Lleida, Pere Roqué, ha estat contundent amb les polítiques agràries europees afirmant que “Tenim una burocràcia europea que vol exterminar el sector agrari ramader, no tan sols a Catalunya, sinó d’Espanya i la resta d’Europa”. A més ha estat crític amb la reforma del PAC “s’han adonat que s’han equivocat, que l’han hagut d'allargar fins al 15 de juny per com s’està fent de malament durant aquest temps, això ja es va reivindicar al febrer”, ha explicat Roqué.

D’altra banda, el portaveu de Revolta Pagesa, Adrià Ubach, ha afirmat que “Amb aquest tipus de polítiques la gent no es quedarà a les explotacions agràries ramaderes” i que “si hem hagut d'arribar a aquesta situació és que alguna cosa no s’està fent bé. No s’està donant el suport que el sector agrari ramader d’aquest país necessita i això Europa ho ha d’entendre”. Pel que fa a les polítiques de reinserció de fauna salvatge, Ubach ha estat clar “la gent encara no entén que aquest estiu passejant es pot trobar un os”.

En el mateix sentit, Eduard Escolà, portaveu de Plataforma Pagesa ha deixat clar els dos punts inamovibles que demanen al govern espanyol i a la Unió Europea, per un costat la reducció dels impostos de les energies, especialment en els hidrocarburs i el control i la vigilància dels productes que venen importats de la Unió Europea. En el cas del primer, ha afirmat que “el demanem perquè sabem que hi ha altres sectors que en gaudeixen d'aquestes reduccions, fins i tot algun que té l'exempció total”. Quant al segon, Escolà ha explicat que al seu sector “tenim un nivell d'exigència molt alt, tan burocràtic com de tassabilitat” demanen que aquests productes importats també tinguin el mateix control afirmant que “aquests productes importats no compleixen les exigències i passen per davant nostre”.

En la lectura del manifest, els pagesos han qualificat la jornada «d’històrica» i «sense precedents». Han explicat que la mobilització compta amb el suport de diverses associacions agràries espanyoles entre elles del País Basc, l’Aragó, Navarra, o València, entre altres. També han tingut el suport de França, amb el Moviment Independent Francès.