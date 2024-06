Albert Panadero recupera a Marina Fernández per enfrontar-se a Montenegro

D'altra banda, i després de l'ensurt al matx contra les Illes Fèroe, les molèsties que van patir Ari Gonçalves i Paula da Silva sembla que no han anat a més i estaran disponibles per al seleccionador.

A la recerca dels primers punts dels Womens European Qualifiers, la selecció absoluta femenina juga demà a l'Estadi Nacional contra Montenegro (19.00 hores) per tancar la tercera jornada de la cita europea. Per al duel, Albert Panadero recuperarà a la capitana Marina Fernández, que torna després de sanció. A més, Lucia Culleres i Noa Gallinat també entren a una llista de la qual Neus Rosas, Aitana Colobrans i Íria Domínguez se'n cauen.

Per Pol Forcada Quevedo

