El MoraBanc Andorra fa oficial el fixatge de Chumi Ortega

Chumi Ortega, jugador murcià de 26 anys i 190 centímetres d'alçada, ha signat i s'ha convertit en el nou fitxatge del MoraBanc Andorra per a les pròximes dues temporades. La nova incorporació ha jugat les darreres tres temporades amb el Zunder Palència, les primeres dues a la LEB Or i aquesta última debutant a la Lliga Endesa. Ortega és un jugador combatiu i dedicat a la pista, destacat pel seu sacrifici i treball defensiu. En els seus 34 partits va aconseguir una mitja de 4,8 punts i 4,1 rebots, amb una valoració de 6,7 en gairebé 21 minuts de joc per partit.



El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha valorat molt positivament aquesta incorporació, destacant la seva bona trajectòria al club de Palència. Solana ha afegit que "pot aportar molta solidesa en l'aspecte defensiu, com a especialista que és. Té un esperit i una capacitat de lluita que contagia als seus companys". Amb aquest nou fitxatge, el MoraBanc Andorra de la temporada 2024/2025 comença a preparar-se per afrontar una nova temporada a la Lliga Endesa.