Comença la neteja del camp de tir de Pal, escenari dels Jocs dels Petits Estats

Cal recordar que el Comú de la Massana va signar un conveni amb la Federació Andorrana de Tir (FAT) per a la cessió d’aquest espai, que podrà ser utilitzat per fer entrenaments i competicions.

En aquest sentit, i pel que fa a la primera fase, s’estan retirant els residus esmentats de l’entrada del camp i també al llarg d’una franja ampla per permetre el pas a l’equip que portarà a terme la segona fase, de retirada del plom. La previsió és que la neteja es completi a finals de juny tot i que dependrà de les condicions meteorològiques, ja que aquests treballs no es poden portar a terme amb la terra humida.

Ja han començat els treballs de neteja i descontaminació del camp de tir del Pla de Borràs, al terme de Pal, escenari de les proves d’aquesta disciplina als Jocs dels Petits Estats que Andorra acollirà l'any vinent. La intervenció es farà en dues fases: primer treure la ceràmica dels plats i el plàstic dels cartutxos per després procedir a les obres d’adequació, que inclouran unes xarxes protectores que recullin els residus i evitin la seva infiltració al terreny.

