Andorra passa del 26è a l’11è lloc de l’índex europeu de digitalització

Andorra ha passat en només quatre anys del 26è a l’11è lloc en l’índex europeu d’economia i societat digital (DESI) i millora en 30 dels 32 aspectes analitzats. Això suposa que a hores d’ara se situï per «sobre de la mitjana europea» un objectiu que es perseguia per al 2023 i que s’ha «aconseguit amb escreix», tal com ha valorat el secretari d’Estat de Transformació Digital, Marc Rossell, que ha presentat els resultats i un nou projecte per a la digitalització de les empreses, un aspecte sobre el qual, precisament, encara cal incidir per millorar en aquest índex europeu. L’índex analitza les competències digitals del país, les infraestructures digitals, la transformació digital de les empreses i la digitalització dels serveis públics. En els dos primers aspectes, Andorra està molt per sobre de la mitjana europea. De fet, el país es col·loca en la primera posició sent líder europeu en infraestructures de telecomunicació, i també en l’ús d’internet.

Pel que fa a la digitalització de les empreses i dels serveis públics, l’estadística indica que Andorra encara té espai de millora col·locant-se prop de la mitjana europea, però encara lleugerament per sota. D’altra banda, es constata l’augment del nombre d’usuaris de l’Administració Electrònica.

El secretari d’Estat ha apuntat que l’objectiu és poder adaptar l’acompanyament que ja s’ofereix a les empreses del país per aportar solucions bàsiques i essencials per a cada sector: «Amb les novetats reforcem el programa i impulsem la millora del nivell de maduresa digital del sector empresarial», ha explicat Rossell.

Entre les novetats es troba que les empreses que ho vulguin podran sol·licitar una subvenció directa per a la contractació de serveis digitals bàsics per a cada sector (comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals), alhora que es dona sortida a una línia de solucions transversals per a tots. Les ajudes aniran dels 6.000 euros per a microempreses (d’1 a 5 treballadors) fins als 3.000 euros per a grans empreses (més de 100 treballadors). Entre d’altres, es podrà subvencionar el desenvolupament de les pàgines web perquè esdevingui una botiga en línia, es podran sol·licitar formacions per millorar el posicionament SEO o formacions en digitalització, pel que fa al paquet transversal.

Quant al comerç s’ofereix subvencionar la digitalització de la gestió interna i la venda en línia, per a l’hostaleria i la restauració l’ajut s’acompanyarà d’un impuls a les eines per fer reserves en línia i gestionar l’atenció al client. Pel que fa als despatxos professionals també se’ls podrà subvencionar l’analítica de dades i l’impuls dels processos de digitalització.

D’altra banda, també han informat que es facilita la demanda de subvenció, ja que es pot demanar en una única sol·licitud més d’un servei o solucions de digitalització. Els proveïdors que les empreses vulguin contractar per a les solucions hauran d’estar donats d’alta al catàleg de proveïdors de serveis i solucions digitals del web d’Andorra Digital.