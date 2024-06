AE demana a Govern transparència sobre la contractació de l’exdirector del SAAS

La formació fa una crida a la transparència i la rendició de comptes, destacant que són «pilars fonamentals per garantir la confiança dels ciutadans en les institucions públiques. Per aquest motiu, esperem que el Govern proporcioni la informació sol·licitada».

AE sol·licita una demanda d’informació a Govern perquè aquest proporcioni tots els contractes de treball de l’exdirector, el Sr. Piqué, qui ha estat contractat com a director pel SAAS fins a l’actualitat.

En les preguntes, AE demana si l’exdirector del SAAS, el Sr. Piqué, exerceix alguna funció actualment per al SAAS i, en cas afirmatiu, quines són aquestes funcions i responsabilitats en el seu rol dins del SAAS. També demanen si el Sr. Piqué rep una remuneració periòdica per les seves funcions. En cas afirmatiu, demana quines són les condicions salarials i quin és l’import de la remuneració que percep.

Amb l’objectiu de garantir la transparència en la gestió de personal i els recursos públics, es presenta la formulació de preguntes escrites a Govern, així com una demanda d’informació.

Andorra Endavant demana un aclariment sobre la situació laboral actual de l’exdirector del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el Sr. Piqué, demanant transparència en la contractació de personal i les despeses del SAAS. En un comunicat, el grup parlamentari exposa «les recents inquietuds manifestades per diversos treballadors del SAAS sobre la presència de l’exdirector en les instal·lacions».

Per El Periòdic

