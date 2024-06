Prop de 21.000 empreses van operar al Principat durant el 2023

Un total de 20.986 empreses van operar a Andorra durant el 2023. Aquesta xifra inclou tant les empreses que van estar actives durant tot l’any com les que ho van fer durant un període determinat. Segons ha publicat avui dilluns el Departament d’Estadística, en relació amb el 2022, es va registrar un augment del 6,01% (1.190 empreses).

Pel que fa a anys anteriors, cal destacar que el nombre d’empreses actives a Andorra durant el 2021 va ser de 12.343, un 11% més que les de l’any 2020, que es van situar en les 11.110. A més, les empreses inactives durant el 2021 es van incrementar en un 1,67% en comparació amb el 2020, arribant fins a les 5.906.

Així mateix, Estadística destaca que durant el període 2016-2021, el percentatge d’empreses actives en relació amb el total de l’estoc d’empreses va ser superior al 65% per cada any. En aquest sentit, i pel que fa al 2021, de les 18.249 empreses que es van poder identificar, 5.906 van estar inactives, és a dir, un 32,36% del total del teixit empresarial. D’aquestes, 107 van perdre la seva activitat definitivament durant el 2021, tot i que en l’àmbit administratiu no estaven donades de baixa; i 26 van perdre l’activitat i, a més, es van donar de baixa definitivament.

D’aquesta manera, del total d’empreses inactives durant el 2021, 5.102 van perdre la seva activitat abans del 2021 encara que estaven sense una baixa administrativa. En canvi, 90 van perdre l’activitat i es van donar de baixa administrativament el 2021.

Si s’analitza la tendència registrada durant el període 2016-2023, es pot observar com l’estoc d’empreses va augmentar constantment atès que cada any el nombre de naixements d’empreses va ser superior al de les morts. Pel que fa al 2023, les empreses nascudes van ser 1.699, la qual cosa representa un descens del 18,24% respecte de l’any anterior.