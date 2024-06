La selecció infantil d'hoquei patins, sisena en el Campionat de Catalunya de seleccions territorials

La selecció infantil d'hoquei patins va prendre part el passat cap de setmana en el Campionat de Catalunya de seleccions territorials, en el qual va finalitzar sisena. Els de Manel Rubio es van presentar amb un equip de primer any que va ser completat amb quatre alevins, amb l'objectiu d'agafar experiència de cara a futurs compromisos. Així, en aquesta la seva primera experiència internacional, els tricolor van caure davant Barcelona Nord per 5-0 i davant Tarragona per 6-0. En el partit pel cinquè i sisè lloc, van caure davant Lleida per 3-1.

"La valoració final és molt positiva, ja que hem pogut tenir una bona evolució durant el Campionat", va esmentar Rubio, afegint que es van marcar l'objectiu d'intentar ser competitius, "que no ens marxessin del marcador a la primera part i aguantar fins que el físic i la diferència d'edat ens donés". "A cada partit hem fet un pas endavant tant a nivell defensiu com ofensiu, fins al tercer duel, on hem pogut competir de tu a tu amb Lleida fins al darrer minut. A nivell d'actitud i d'esforç, l'equip ha estat un 10", va finalitzar el seleccionador.

D'aquí a 10 dies, la selecció participarà en el Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques.