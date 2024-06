Punt final per pensar en el curs vinent

La victòria contra el Racing de Ferrol ha permès tancar el curs a l'FC Andorra donant una pinzellada de positivitat al consumat descens. Ara ja, però, Ferran Costa se centra només en la temporada vinent: "El partit d'avui és un punt final, no un punt i seguit". Durant la roda de premsa posterior al duel d'ahir també va esmentar que ara toca pair la situació i pensar en el 8 de juliol, quan ell i el seu equip posin en marxa la pretemporada: "Llavors partirem de zero sent un conjunt més en una nova categoria, amb feina de tots per estar units i construir alguna cosa que ens representi, al país i a la seva gent, serà un camí llarg". "El 8 de juliol començarà el projecte de tots, no el de Ferran Costa", va afegir el tècnic.

Per al de Castelldefels l'entitat tricolor és ara mateix el més important: "El club no s'atura i vol veure l'oportunitat on molts altres veuen el problema", apuntava, destacant que l'objectiu d'ara endavant és construir i jugar per guanyar. Li agradaria arribar a l'abril de l'any vinent amb l'opció de "jugar coses boniques" sabent que serà un camí llarg, en el qual la prioritat és també que els aficionats "vegin que el club els representa més enllà dels resultats".

Des que va arribar ha pensat sempre en els seguidors, per això té molt clar que a tots aquells jugadors que s'hagin d'incorporar els farà la mateixa pregunta: quant està disposat a donar per l'FC Andorra i la seva gent. "Si la resposta no és la vida, aquesta persona no ens val", va dir. En aquest sentit, està clar que molts jugadors faran les maletes, tot i que Costa no s'hi vol capficar, recordant que el d'ara és un punt final d'una "situació dura que farà que el club evolucioni" i a partir d'aquí "ja anirem veient".

A títol personal, el català va assegurar estar molt content de dirigir l'FC Andorra: "És un lloc ideal i sento que el que tenim entre mans és molt meu".