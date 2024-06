La Coordinadora assegura que Marsol "ven fum a canvi de drets"

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha emès un comunicat a través de les xarxes socials exposant que fa un mes que es van dirigir a la ministra Marsol per parlar de la trampa del fill, i encara a hores d'ara no han rebut la resposta que els va prometre.

Recordem que des de la plataforma es van dirigir a la ministra d'Habitatge a través d'una reunió amb el grup d'afectats i afectades per la coneguda trampa del fill amb una sèrie d'esmenes per acabar amb aquesta trampa. Tot i que la ministra es va comprometre a actuar amb el tema, des de la Coordinadora manifesten que encara no han rebut una resposta: "El temps pels afectats és or. No podem permetre'ns ningú més sense casa", reivindiquen. En el comunicat exposen que davant de la no-resposta i del temps raonable que ha passat, s'han tornat a adreçar a ella.

Des de la plataforma han assegurat que "a partir d'ara, augmentarem la pressió mediàtica i popular per garantir que tant la ministra com els grups parlamentaris es posicionin", ja que consideren que després d'un mes, els polítics han tingut temps per analitzar bé la proposta que van presentar. Per aquest motiu, reclamen que la classe política reaccioni i prenguin mesures efectives i "no multes que no solucionen el problema". Finalment, van fer un recordatori als afectats i afectades, perquè es posessin en contacte amb ells per "lluitar per un habitatge digne i en contra de qualsevol trampa".