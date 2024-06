Els talls sorprenen residents i visitants que viatjaven amb autobús i es veuen obligats a passar el tall a peu

Residents i visitants es van veure sorpresos per la protesta en ambdues direccions. Els que tenien previst arribar a Andorra des de la Seu d’Urgell amb autobús i es van trobar amb els talls van haver de baixar del vehicle, carregar les seves coses i anar fins a l’altra banda del tall, on els esperava un altre autobús per portar-los fins a l’estació d’autobusos.

Aquesta alternativa és la que va donar Andbus als seus usuaris. Altres residents, als quals els va enganxar el tall van decidir aparcar a la Seu d’Urgell i caminar fins la frontera.

Les úniques excepcions que s'han fet deixant passar vehicles han estat per urgències mèdiques. Segons han explicat a EL PERIÒDIC alguns afectats, per culpa del tall han perdut l'avió.