La selecció es vol fer forta al Nacional contra la sorpresa del grup

La selecció femenina tanca demà (19.00 hores) la tercera jornada dels Womens European Qualifiers contra Montenegro, conjunt imbatut i la gran sorpresa del grup. "Tenen les idees molt clares i són molt imprevisibles", ha dit aquesta tarda Albert Panadero, tot esmentant que compten amb jugadores en atac que marquen la diferència, que són molt atrevides, directes i que tenen un important domini de l'àrea.

Les tricolor arriben després de la desfeta per 4-0 contra les Illes Fèroe i tancant el grup 3 de la Lliga C, però es volen fer fortes davant la seva afició a l'Estadi Nacional. "La nostra afició és la jugadora número 13, sempre ho hem dit. Ens ha donat suport i qui ve aquí són els qui estan al darrere i els qui ens impulsen a fer les coses millors", ha assenyalat la jugadora Míriam Tizón. Al respecte, el seleccionador ha apuntat que pel que fa als resultats el seu no ha estat el millor inici (ara per ara encara no sumen cap punt), tot i que "aquesta no és una fase per mirar resultats, sinó per créixer i evolucionar". Ha assenyalat que tot i la derrota de divendres passat, fan l'anàlisi posterior i "les sensacions són més bones que dolentes, així que pensem que estem en un procés molt positiu i que tant les jugadores com el cos tècnic estem en una línia progressiva".

Precisament d'aquest darrer duel, un dels punts que més va condemnar les andorranes va ser la pilota aturada, un aspecte que 'Pana' ha indicat han treballat tot i que en els dos primers partits de la cita europea era un dels punts forts que tenien. "Hem d'estar encara més posades en aquestes accions i continuar creixent i afegint registres al model de joc", ha comentat el tècnic, mentre que Tizón ha dit que també "hem de ser més consistents en les ajudes i deixar menys temps a les rivals perquè pensin".

Cal recordar que Montenegro va ser el primer rival de les pirenaiques en aquesta Womens European Qualifiers, matx que va acabar amb un 6-1 en contra les del Principat, tot i fer una molt bona primera meitat. "En la segona ens va faltar una mica de conceptes com la basculació i guanyar més duels individuals, per això demà proposarem una cosa diferent per intentar contrarestar", ha esmentat Panadero. Les montenegrines són les primeres classificades del grup, amb dues victòries i un empat, amb només quatre gols en contra en tres partits i 13 a favor.

Marina Fernández torna / Per al duel, Albert Panadero recuperarà a la capitana Marina Fernández, que torna després de sanció. A més, Lucia Culleres i Noa Gallinat també entren a una llista de la qual Neus Rosas, Aitana Colobrans i Íria Domínguez se'n cauen. D'altra banda, i després de l'ensurt al matx contra les Illes Fèroe, les molèsties que van patir Ari Gonçalves i Paula da Silva sembla que no han anat a més i estaran disponibles per al seleccionador.