El Comú d'Escaldes defineix la fórmula per calcular el preu del lloguer assequible en base al salari mínim

El Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar durant la sessió del Consell de Comú el reglament per l’aplicació de la bonificació sobre l’impost de la construcció per a noves edificacions o per l’ampliació de les ja existents que es destinin a lloguer a preu assequible. Aquest reglament defineix una fórmula matemàtica per calcular el preu d’un lloguer assequiblr amb l’objectiu que no només aquelles promocions de pisos que s’ajustin a aquest paràmetre es puguin beneficiar de les bonificacions de l’impost de construcció. Fins ara, la rebaixa sobre aquesta quota tributària s’aplicava a qualsevol nova construcció que es destinés a lloguer, independentment del preu dels pisos, el que significava que també se’n beneficiaven les promocions de pisos de lloguer de luxe. Amb el nou reglament s’estableix el preu del metre quadat de lloguer en funció dels ingressos de les famílies.

Entrant en detall, el metre quadrat de lloguer assequible es calcula sobre la base del 33% dels ingressos d’una unitat familiar composta per dues persones que cobren el sou mínim i amb un habitatge de 80 m2 que tingui entre dues i tres habitacions. En aquest sentit, la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, va assenyalar que: «El que pretenem amb aquest reglament és recolzar el que creiem que és necessari per a la parròquia i no el luxe que ens allunya de la realitat de la gent».

Amb el salari mínim actual, el preu per metre quadrat resultant d’aquesta fórmula és d’11,35 euros, de manera que totes les noves construccions que posin els pisos a un lloguer igual o inferior a aquest preu obtindran la bonificació sobre l’impost de construcció del 70%, mentre que els habitatges a preus superiors no se’n podran beneficiar.

Finalment, en la sessió també es van aprovar els comptes corresponents a l’exercici del 2023. El cònsol menor, Quim Dolsa va assenyalar que el Comú ha tancat l’anterior mandat amb un superàvit de 15 milions. El cònsol menor també va afegir que l’import de les inversions liquidades, durant el mateix període, freguen els 24 milions. Una xifra que, segons el mandatari, «mai s’havia assolit quant a inversions».

Respecte a l’exercici del 2023, el Comú tanca amb uns ingressos de 32,2 milions d’euros i unes despeses de 37,4 milions d’euros. Amb tot, l’endeutament continua anant a la baixa i seguirà en aquesta tendència. I és que segons les previsions de la corporació es pretén eixugar el deute en 2,4 milions d’euros i els 235.000 euros restants es liquidaran el 2025.