Els pagesos aixequen el tall i es restableix la circulació a l'N-145

Els pagesos catalans han finalitzat el tall a les 10.00 hores d'aquest matí tal com estava previst. Així, s'ha reobert el trànsit a l'N-145 per als vehicles que volen entrar o sortir del país. Tot i les cues generades aquest matí just abans que es reobrís la circulació, a aquesta hora la circulació torna a ser fluida després de 24 hores de talls.

La rotonda de les Valls de Valira va ser el punt on centenars de pagesos amb una trentena de tractors van decidir tallar el pas i no permetre l'entrada ni sortida d'Andorra durant un dia sencer.