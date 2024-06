Roger Turné frega el podi en el Campionat de Catalunya XCO

Tal com diu el reglament de la cita, el ciclista andorrà va haver de sortir en la darrera plaça. Malgrat això, va tenir molt bones sensacions i a poc a poc va remuntar posicions en un circuit molt tècnic (cinc quilòmetres i 150 metres de desnivell) on havien de fer una start lap més cinc voltes.

Tortosa va acollir dissabte passat el Campionat de Catalunya XCO, on Roger Turné, de l'equip la Nucia BH Coloma Academy, va finalitzar en 4a posició en la seva categoria i 13è de la general.

