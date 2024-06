94 alumnes del batxillerat andorrà s'examinen de les Proves d'Accés a la Universitat

Els resultats de les PAU es publicaran el dimecres 19 de juny. Per sol·licitar revisió d’exàmens s’haurà de demanar del 19 al 21 de juny. Els resultats de la revisió sortiran el 2 de juliol.

Els exàmens de les PAU tindran lloc entre avui dimarts i el proper dijous 6 de juny. El tribunal està constituït per la presidenta, Maria Ricart, i vuit persones més que són membres del tribunal. Els exàmens es realitzen en horari de matí i de tarda, s’inicien a les 09.00 hores, a les 12.00 i a les 15.00 hores.

Per El Periòdic

