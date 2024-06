Els usuaris que sol·liciten ajuts a l’habitatge de lloguer augmenten un 21%

En la mateixa línia dels ajuts per habitatge i el seu manteniment, concretament en els referits als ocasionals, un total de 502 persones han rebut un ajut en aquest sentit, amb un import liquidat de 798.504 euros.

Segons la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, aquest augment es deu al canvi en els requisits per optar a aquest ajut, ja que els usuaris han passat de necessitar cinc anys de residència al país a només tres. "La flexibilització ha fet que incrementin les xifres", ha esmentat Marín. Pel que fa a la despesa total, la xifra el 2023 és de 5.008.012 euros, un 36,5% més que el 2022, quan va ser de 3.670.322 euros, i un 141% més que el 2020, quan la xifra va ser de 2.079.927.

Per Arnau Ojeda Garcia

