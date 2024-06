Concòrdia aposta per elevar l'impost de les plusvàlues per evitar l'especulació immobiliària

Concòrdia ha entrat a tràmit una proposició de llei de modificació del marc tributari per evitar l'especulació immobiliària. Entrant en detall, volen endurir l'impost de les plusvàlues fins a un 25% per a tots els immobles que es venguin abans que faci dos anys de la seva compra. Així ho han explicat aquest matí el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, i el conseller general, Pol Bartolomé, tot detallant que aquest percentatge anirà disminuint progressivament 2,5 punts, fins a arribar al 0% d'aquí a 10 anys.

L'objectiu de la proposta és vetllar pel compliment del dret a un habitatge digne, adaptant el marc normatiu a les necessitats del país i acabant amb les inversions immobiliàries que impulsen l'especulació. En aquest sentit, Bartolomé ha exposat que el creixement demogràfic, que s'ha incrementat prop d'un 10% els darrers quatre anys, ha portat el mercat de l'habitatge a una tensió sense precedents. De fet, convé recordar que el preu de l'habitatge a Andorra s'ha incrementat per sobre de la mitjana europea.

Bartolomé ha exposat que "el marc tributari que grava l'especulació immobiliària a Andorra és una de les més laxes del món", i ha assegurat que "les mesures necessàries per aturar l'especulació immobiliària continuen al calaix". En aquesta mateixa línia, durant el seu discurs, Escalé ha continuat reivindicant que "fins ara hem estat adreçant les conseqüències de la crisi de l'habitatge sense atacar els motius". És per aquesta raó que des de Concòrdia han proposat aquesta modificació del marc tributari, la qual apunten que ha de permetre que més gent resideixi a immobles de propietat i alhora rebaixar els preus de venda en general.

Entrant en detall sobre la proposta de llei, i pel que fa al recàrrec especial sobre els guanys especulatius en les transmissions de béns immobles situats al Principat, Escalé ha explicat que en l'actualitat, arran de l'entrada en vigor de la nova Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres el passat 1 de gener, aquest recàrrec és fix i del 5% per a l'Impost de Societats, l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre la Renda dels No Residents Fiscals (IRNR).

La reacció del Govern fins ara ha estat rebaixar la pressió fiscal i pacificar el camí a tots aquells amb voluntat d'especular, mentre que la proposta de Concòrdia estableix diversos trams, de manera que el tipus aplicable és més elevat com més curt sigui el període de temps que ha passat des de l'última compravenda de l'immoble. Així, el recàrrec aplicable va des del 0%, per aquelles transmissions en què hagin passat més de 10 anys des de la darrera compravenda, fins al 25%, per aquells immobles que es venguin i encara no hagin passat dos anys des de la darrera transacció.

Així mateix, el partit també proposa modificar el tipus de gravamen relatiu a l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (ITP) i posar un percentatge fix del 10%. Concretament, un 5% pel Govern i l'altre 5% per a les corporacions comunals.

Amb tot, les persones residents a Andorra en els últims cinc anys i que vulguin adquirir un primer habitatge, amb un cost màxim de 500.000 euros, estaran exempts de pagar aquest ITP i el recàrrec especial, sempre que aquest sigui la seva primera residència durant els primers cinc anys posteriors a la compra.

Finalment, des de Concòrdia han explicat que els agradaria no haver hagut de presentar aquesta proposició de llei, però "ens hem sentit obligats", ha manifestat Escalé, argumentant que ja han passat dos mesos des que l'Executiu va anunciar el pla de xoc i les mesures urgents i encara no les han presentat oficialment: "El Govern hauria d'haver presentat el Projecte de Llei en el moment que va presentar les mesures, ja que es tracta d'un avís a les persones que vulguin especular", ha conclòs Escalé.