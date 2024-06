El mercat de segona mà AD300 d'Ordino es trasllada a l'era de Casa Rossell

El mercat de segona mà i intercanvi AD300 d'Ordino tornarà a celebrar-se a la parròquia el pròxim dissabte 8 de juny. Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller de Turisme i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, qui ha assenyalat que la principal novetat de l'esdeveniment serà el seu canvi d'ubicació: de l'ACCO a l'era de Casa Rossell. “Allò que volem aconseguir és apropar el mercat a la ciutadania”, ha apuntat el conseller ordinenc, qui també ha afegit que la cita és perfectament compatible amb la prova esportiva Casamanya Extrem, la qual tindrà lloc el mateix dissabte. “Les persones que vinguin a acompanyar els participants en la cursa es podran quedar a passejar i gaudir de les parades”, ha proposat Serracanta, informa l'ANA. En aquest sentit, el conseller ha recordat que el mercat va néixer el 2017 amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra el 5 de juny arreu del món, però que a causa de la irrupció de la pandèmia va deixar-se de fer. L'any passat, però, i a petició del Consell d'infants de la parròquia, es va tornar a recuperar. “Ho farem al centre del poble amb la voluntat d'atreure també els turistes. Volem que funcioni com un atractiu més”, ha indicat Serracanta, qui ha detallat que el mercat comptarà amb un total de 22 parades amb propostes gastronòmiques, llibres, material esportiu, roba o estris de cuina, entre d'altres. “Volem potenciar l'economia circular, que està molt relacionada amb l'esperit de la Reserva de la Biosfera i el fet de generar la mínima quantitat de residus” . Amb la voluntat de fer més atractiva la proposta, també es regalaran bosses ‘tote bag’ als primers 500 visitants que comprin productes al mercat. A més, també es repartirà un joc d'enigmes d'Escapeland Andorra a les primeres 50 famílies o grups d'amics que visitin la fira. Aquests es podran recollir a l'interior de la mateixa Casa Rossell.

