La Universitat Europea i Linkia FP signen un acord per a la promoció dels estudis universitaris andorrans

La Universitat Europea (eUniv) i el centre espanyol de cicles formatius de grau superior Linkia FP han signat un acord de cooperació acadèmica que estableix les bases d'admissió i convalidació específiques pels titulats de CFGS procedents del centre formatiu. El rector de la eUniv, Antoni Noguero, i l'administrador únic de Linkia FP, Xavier Camí, han signat el conveni per promoure els estudis de la universitat andorrana en un acte protocol·lari celebrat a l'oficina exterior de la eUniv a Barcelona.



Amb aquest acord, la eUniv continua amb la seva política d'aliances internacionals que permeten consolidar la marca universitària nacional, així com la posició de Sant Julià de Lòria com a potència universitària. En aquest sentit, el conveni de cooperació amb Linkia FP se suma als ja establerts amb els centres d'Universae, dels Jesuïtes i l'Instituto Universitario Superior de San Isidro d'Equador, entre altres. “La nostra voluntat és continuar fent marca i fent país arreu”, ha assegurat Noguero, remarcant que la marca Andorra té molt potencial. A més, creuen que des del món universitari poden “impulsar aliances que siguin productives per la identitat del país”. Per la seva banda, Camí ha incidit en el fet que l'aliança és “producte de la voluntat de totes dues entitats per donar valor i força a la formació de qualitat”.



Linkia FP és un centre de formació professional a distància format per diversos centres de referència com Stucom, el Centre d'Estudis Politècnics, Monlau o EduCem, entre d'altres. L'entitat acadèmica aposta per oferir un model pedagògic 100% en línia i presencial en què es combina la teoria i la pràctica professional i es capacita l'alumne en competències digitals d'última generació.