Nova aposta estètica i conceptual a la Serenalla Market

La Serenalla Market continua evolucionant per oferir les millors experiències lúdiques, creatives i de benestar als seus visitants. Una de les novetats serà la creació de diferents ambientacions. “L’afluència a la Serenalla és molt elevada, però, a més, també hem comprovat que les persones no venen només a fer una volta sinó que hi passen estones llargues. Per això calia ampliar les zones de convivència i pícnic, que estaran repartides per tot l’espai de la Serenalla, creant diferents ambients”, ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé. La consellera ha remarcat que la Serenalla va néixer amb la vocació de convertir-se en el gran esdeveniment d’estiu d’Andorra, una fita que s’ha aconseguit amb la implicació d’Andorra Turisme, la qual ha permès obrir una finestra a l’exterior. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha afirmat que “la Serenalla és un esdeveniment que aposta pel turisme sostenible, que posa en valor l’entorn natural, busca experiències de benestar i valora el producte local”.

La Serenalla compta amb una seixantena d’estands, entre operadors de producte artesanal i vintage, gastronomia, pèrgoles i foodtrucks. Dins l’evolució estètica i conceptual de la Serenalla hi ha un element conductor: la temàtica del joc. “La idea és introduir el joc com a manera de relacionar-nos i divertir-nos”, ha explicat la coordinadora de l’esdeveniment, Isabel Rodrigo. Hi haurà jocs repartits per tot el parc, que a més de ser elements de decoració també serviran per jugar, interactuar i riure. Un altre aspecte important és l’aposta de la Serenalla com esdeveniment sostenible, utilitzant al màxim de materials reutilitzables i reciclables.

A més, aquest any hi haurà productes de marxandatge ecològic, amb gots i tasses reutilitzables per evitar la generació de residus. Pel que fa al programa d’activitats, aquest any la Serenalla proposa viure experiències, des de banys de bosc a sessions de ioga o un taller creatiu en el qual els infants experimentaran amb textures amb els ulls tancats.