Xavi Cardelús passa per quiròfan per molèsties en el braç dret

Xavi Cardelús s'ha sotmès a una intervenció quirúrgica aquest dimarts per resoldre els problemes que li causava la síndrome compartimental del braç dret, que l'ha afectat al llarg dels últims tres Grans Premis del Campionat del Món de Moto2. L'operació, que s'ha dut a terme al IMED de Burjassot per part del doctor Sánchez Alepuz, ha anat bé i no caldrà allargar l'ingrés hospitalari més de 24 hores, segons confirmen en un comunicat emès pel seu equip.

"Ja fa setmanes que estava patint aquest problema de la síndrome compartimental i aquest ha estat el moment ideal per passar pel quiròfan", ha destacat Cardelús. De fet, el temps que queda perquè es disputi la pròxima cursa del Mundial al circuit d'Assen ha fet aconsellable dur a terme la intervenció just després de la prova disputada a Mugello diumenge passat. "A principis de temporada vaig començar a tenir molèsties a l'avantbraç dret i van anar a més a partir del Gran Premi d'Espanya disputat al circuit de Jerez", ha explicat.

La solució per a aquestes situacions només és el quiròfan. Així doncs, amb l'ajornament del Gran Premi de Kazakhstan, han restat tres setmanes enmig sense curses i "està clar que ara era el moment de posar-hi solució". "Tot ha anat molt bé i ara toca començar la recuperació aquesta mateixa setmana per arribar als Països Baixos en plenes condicions físiques", ha conclòs el pirenaic.