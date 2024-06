Un mal inici ho fa tot més complicat

Els presagis ja eren complicats, i sense girs de guió inesperats, la selecció femenina ha caigut per 1-5 contra Montenegro en un partit en el qual han sabut plantar cara, tot i que un mal inici de cada meitat els ha complicat molt les coses.

Era només el primer minut quan les visitants, fent mèrit de perquè són líders del grup 3C i la gran sorpresa d'aquest, han fet el primer. Alex Cardoso no ha arribat a una centrada lateral, i d'un mal refús defensiu, Armisa Kuć només ha hagut d'acompanyar la pilota al fons de la xarxa. Al cap de cinc minuts, la mateixa jugadora ha tornat a veure porteria, rebent una gran passada de Jelena Karličić per sobre la defensa tricolor i fent un gran remat acrobàtic per col·locar el 0-2.

Les d'Albert Panadero no han abaixat els braços i han mossegat a dalt. Així, Èrica Gonçalves ha recuperat l'esfèric a la frontal després d'un refús, i fent un autèntic golàs per l'escaire ha retallat distàncies. Era el minut 10. Les montenegrines han posat llavors una marxa més, i només dos minuts més tard una bona jugada de Jasna Djoković desfent-se de Marina Fernández ha acabat amb una centrada al segon pal que Medina Dešić ha rematat al travesser.

Des de llavors, i fins als minuts finals de la primera meitat, el matx ha estat de tu a tu, d'anades i tornades. Això sí, amb més ocasions de les de Mirko Marić, les quals no han transformat fins al 32', quan de nou un mal refús de la defensa pirenaica ha permès a Dešić fer el 3-1 havent només de xutar a porteria buida.

La tornada dels vestidors ha deixat sobre el terreny de joc el que ja s'estava veient, amb les locals sabent jugar les seves cartes per intentar trobar porteria contrària. Enfocades en l'atac, les andorranes han descuidat la defensa, i al minut 56 i d'un contraatac ràpid, Djoković ha rebut en profunditat per quedar-se sola davant Cardoso i marcar. Sladjana Bulatović tampoc ha perdonat, i dos minuts més tard ha fet l'1-5.

Andorra s'ha anat acostant a poc a poc, però no han pogut concretar cap acció per tornar a retallar distàncies. Al final, el matx ha acabat amb el mateix resultat al lluminós.

L'altre duel del grup 3C, entre les Illes Fèroe i Grècia, ha finalitzat amb triomf per 0-2 de les visitants, les quals mantenen el lideratge compartit amb Montenegro (les dues amb 10 punts), tot i que aquesta darrera és primera per la diferència de gols. Andorra continua última sense sumar.