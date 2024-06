Per últim, la Junta de Presidents ha formalitzat la creació d’un grup d’amistat amb el parlament de San Marino a fi de millorar l’intercanvi parlamentari entre ambdues cambres i compartir experiències en l’àmbit de l’Acord d’associació i en altres aspectes d’interès per ambdós països.

D’altra banda, el 16 de juliol es farà una sessió adreçada als consellers generals per presentar l’estudi d’impacte de l’Acord d’associació elaborat per Andorra Recerca i Innovació.

Pel que fa a les pròximes sessions del Consell General, la setmana vinent tindrà lloc l’anual debat sobre l’orientació política de Govern. Començarà dimecres a les 16.00 hores amb la intervenció del cap de Govern, i continuarà el dijous amb les intervencions dels grups parlamentaris i del conseller general no adscrit. En la represa s’obrirà el torn de rèpliques i es defensaran les propostes de resolució. Després la sessió quedarà suspesa fins al divendres, quan es farà la lectura final de les propostes amb els textos acordats i la seva votació.

La Sindicatura acceptarà demà a tràmit la proposició de Llei sobre els productes CBD autoritzats a la venda i el consum presentada pel grup parlamentari Andorra Endavant. Així ho ha explicat la subsíndica general, Sandra Codina, en la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents, tot detallant que en la reunió s'ha decidit que sigui la Comissió Legislativa de Sanitat la que treballi el text. També s'ha acordat que la Comissió Legislativa d’Economia sigui la competent per analitzar el Projecte de Llei de jocs d’atzar. De moment, aquest projecte de llei es troba en període d’esmenes fins al 19 de juny a les 13.30 hores.

