La modificació de la Llei de protecció de dades podria estar llesta el 15 de juliol

Durant la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents, la subsíndica general, Sandra Codina, ha detallat que de moment no han tingut resposta a la petició de la Sindicatura de poder fer pública la documentació relativa a la graella dels salaris de l'APDA.

Pel que fa a la modificació de la Llei de protecció de dades, la subsíndica ha apuntat que «estan treballant bé» i que creu que podrà estar enllestida per poder votar en la sessió del consell general del dia 15 de juliol.

També ha reiterat que era una necessitat fer aquesta modificació, ja que «hi ha coses que s’han de canviar», com per exemple la selecció sobre com se seleccionarà el pròxim o la pròxima cap de l’APDA, ha apuntat Codina, tot afegint que una bona manera de fer-ho seria de la mateixa manera que s’ha fet per escollir el Raonador del Ciutadà. La subsíndica, però, ha remarcat que ho estan treballant i que encara no tenen el text definitiu de com serà.