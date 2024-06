El Consell d’Europa valora els avenços d'Andorra en la prevenció i lluita contra la violència envers les dones

El grup d’experts del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (GREVIO) ha compartit les seves conclusions sobre la implementació a Andorra de les recomanacions del conveni, després d’haver examinat la informació proporcionada pel Principat el 2023. El text, conegut com a Conveni d’Istanbul, va entrar en vigor a Andorra el 2014 i des de llavors es desenvolupen mesures legislatives i preventives per combatre aquests tipus de violència, i també es treballa per atendre a les víctimes de forma integral.

En aquests cas el grup d’experts rep amb satisfacció les mesures adoptades i els avenços aconseguits per Andorra a partir de les seves recomanacions i de les disposicions del conveni, destacant la creació de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. El document posa de relleu la necessitat de fer visible la discriminació interseccional, quan es donen dos o més factors de discriminació alhora, mencionant la ‘Guia de col·laboració de casos de violència de gènere i domèstica’ creada per detectar i abordar aquest tipus de discriminació.

Igualment, es valora positivament l’augment de recursos financers proporcionats a associacions i empreses que realitzen projectes d’igualtat o violència de gènere.

En el mateix informe, encoratja al Govern, entre altres aspectes, perquè es treballi de forma transversal i coordinada per optimitzar els resultats. També aconsella que els serveis de policia, judicials i de salut ampliïn la recopilació sistemàtica de dades.