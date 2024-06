Els tricolor, contra Espanya amb la voluntat de demostrar les seves virtuts

Tot i ser un amistós, el de demà no és un partit qualsevol. Almenys no ho és per a la selecció andorrana. I és que davant tindran un combinat espanyol plagat de jugadors de talla mundial que ultimen detalls abans de donar el tret de sortida a l'Eurocopa. Tot i això, i sabent les dificultats que té un duel d'aquestes característiques, els tricolor s'hi presenten amb ganes de demostrar. "Som un conjunt que sap quines són les seves virtuts, i demà intentarem demostrar-les", ha esmentat aquesta tarda Koldo Álvarez de Eulate, afegint que intentaran competir al màxim.

El camí de les dues seleccions és ben diferent, i els pirenaics en són ben conscients. Tot i això, "cadascú té uns objectius i intenta arribar de la manera que pot amb les circumstàncies que té", apuntava Marc Pujol. Ell i els seus companys saben que els espanyols els exigiran un nivell exageradament alt, però només se centren en tots els aspectes positius que això pot suposar: "És una bona prova per a nosaltres, per continuar demostrant que estem creixent i incorporar sobretot noves coses a la línia defensiva, i perquè serà un privilegi i un gran record", ha completat Pujol.

A nivell de preparació el seleccionador ha indicat, però, que el de demà és molt semblant a qualsevol altre matx: "Per a nosaltres, com a cos tècnic, la importància la donem a tots els partits". "Els jugadors arriben amb ganes de demostrar, i la feina i la predisposició hi són", ha afegit. En darrer lloc, Álvarez de Eulate ha recalcat que amb duels com el que protagonitzaran al Nuevo Vievo han d'intentar aconseguir arguments per competir millor en els següents compromisos: "Que ens doni objectius a complir i que siguem capaços de fer-ho".