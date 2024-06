El Govern executa un altre crèdit tou per un valor de 33.000 euros

El Govern ha executat un altre crèdit tou per un valor total de 32.936,3 euros durant el mes de maig del 2024. Així es desprèn de l'edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat (BOPA), en el qual s'indica que l'empresa Virtual Diversió SL va sol·licitar l'aval de l'Executiu en el marc dels programes de crèdits tous per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.