Tardeig d’immersió en el món cripto

L'associació Andblockchain, en la seva missió divulgativa i formativa, va organitzar aquest dimarts un ‘Tardeig-cripto’. Així, des de les 19.00 hores, algunes de les persones de referència del sector es van trobar a l'espai Monday d'Escaldes-Engordany per compartir experiències i aprofitar la part final de l'esdeveniment per a fer networking. L'acte estava obert per als socis i amics de l'associació.



Segons explica l'entitat, el primer ‘Tardeig-cripto’ d'Andorra ha servit per donar a conèixer nous socis i per presentar a Onyze, una empresa pionera en el desenvolupament de solucions blockchain per al sector financer. La presidenta d'Andblockchain, Marta Ambor, explica que “estem molt contents de donar la benvinguda a Onyze al nostre ecosistema blockchain d'Andorra. La seva experiència i coneixement en el sector financer, juntament amb la seva tecnologia innovadora, els converteixen en un aliat inestimable en la nostra missió de convertir Andorra en un hub tecnològic líder en blockchain”.



Onyze és líder a Espanya en la custòdia d'actius digitals i ofereix una àmplia gamma de solucions per a institucions financeres i inversors. A més de presentar Onyze, la jornada d'aquest dimarts també va servir per compartir les últimes novetats del pròxim esdeveniment, el Block World Tour Andorra, que se celebrarà del 17 al 19 d'octubre. Aquest esdeveniment reunirà, com ha passat en les anteriors edicions, a experts en la indústria blockchain, inversors i entusiastes del sector tecnològic i de les fintech.



Durant els tres dies, les conferències es complementaran amb un seguit de tallers i classes magistrals, completat amb un espai de networking. També cal destacar que, després de l'èxit de la primera edició, tornarà l'esdeveniment estrella, la Investor's Night.