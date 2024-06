Després de la desfeta per partida doble, insten a un temps de reflexió

La delegació que va presentar i representar la candidatura andorrana ahir a Reykjavík ja ha fet les maletes per tornar cap al Principat amb una segona decepció, i a més per partida doble, després de no sortir escollida per la FIS per ser la seu dels Mundials d’esquí alpí del 2029 (es faran a l'estació noruega de Narvik), ni per ser-ho l'any 2031 (l'escollida va ser Val Gardena). Després de tal desfeta, que evidentment ha deixat molts descontents, "ens hem de tranquil·litzar i intentar reflexionar sobre què ha passat i què ha deixat de passar, i veure què hem de fer en un futur", va esmentar el gerent de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Carles Visa. "Necessitem temps per reflexionar", va afegir.

Visa, en declaracions a la mateixa FAE, va assenyalar que la decisió d'escollir dues dates en un mateix acte "no és normal ni ha passat mai, per això la castanya és doble". El gerent, de la mateixa manera que ho va fer el director de la candidatura Andorra 2029, David Hidalgo, va reconèixer que la decisió de la FIS ha estat purament política. "Hem de ser conscients que ens enfrontem amb països molt grans com són Noruega i Itàlia, dues potències mundials de l’esquí", comentava, esmenant que el Principat, pel fet de ser un territori més petit, "no sé si això ha de ser tant castigador per a nosaltres".

Demanat pel futur, Visa va apuntar que els costarà aixecar-se de tot això, "però ho hem de mirar amb perspectiva". "No hem de prendre decisions en calent perquè no ens aportaran res, i ara ho hem de mirar amb calma durant els pròxims dies", va finalitzar.