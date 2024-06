Joan Vinyes Jr debutarà sobre asfalt a Navarra

Els pilots de l’Equip Vinyes Dabad, en aquesta ocasió per partida doble, seran protagonistes al Circuito de Los Arcos (Navarra) a la disputa de la segona cita de l’agenda 2024 del Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET). Mentre Joan Vinyes i Jaume Font, al volant del Porsche 992 GT3 CUP - Baporo Motorsport, sortiran a competir amb l’objectiu de situar-se entre els més ràpids de la graella i confirmar les seves opcions al títol, Vinyes Jr farà els seus primers passos, al volant d’un Seat León també assistit per Baporo Motorsport, en una especialitat en què, tot i ser desconeguda fins ara, té plena confiança a poder-se adaptar de manera ràpida, gràcies a la gran experiència i suport del seu equip.

Després de superar amb excel·lents sensacions l’inici de la temporada, tant al GT-CET com al CER, la dupla de Baporo Motorsport està convençuda que a Navarra poden donar continuïtat a la línia marcada des del principi. "És cert que de moment tot està sortint segons havíem previst al començament del curs, seguir així és l’objectiu", va esmentar Vinyes de camí al circuit.

Per la seva part, cal destacar que les proves de resistència sobre terra han estat l’hàbitat en què ha competit Vinyes Jr en les dues temporades passades. Aquest 2024, però, ha decidit fer un pas endavant i provar en circuits d’asfalt: "Després de fer algun test, estic amb moltes ganes d’afrontar el meu primer meeting sobre asfalt", tot indicant ser plenament conscient que "serà tot bastant diferent, no obstant, crec que estic preparat i a més no estaré sol". En aquest sentit, el suport del seu pare i dels tècnics de Baporo "segur que em faran més fàcil aquest debut. Sortiré a provar, i en aquesta ocasió no cal pensar en la classificació, almenys a priori", va finalitzar.

El traçat navarrès, de quatre quilòmetres escassos i 15 corbes, és dels que es pot qualificar com dels nous entre els escenaris que continuen en actiu a l’estat espanyol. Cal apuntar com a detall que la primera prova internacional disputada al Circuito de Los Arcos es remunta al 2010.

Durant el dissabte, els pilots hauran de superar les dues tandes de 50 minuts cadascuna d’entrenaments lliures. La primera entre les 09.30 i les 10.20 hores, mentre que la segona entre les 11.10 i les 12.00 hores. Els entrenaments oficials començaran a les 14.05 hores, en els quals cada pilot tindrà 15 minuts per marcar el seu millor crono. Després de cada màniga cronometrada hi haurà una aturada de cinc minuts al pit-lane per fer el canvi de pilot. En el cas de Vinyes Jr, disputarà les dues mànegues. L'endemà es disputaran les dues curses programades a 48 minuts més una volta.