Els síndics generals es reuneixen amb el copríncep episcopal per fer balanç del primer any de legislatura

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, s’han reunit aquest dimecres al matí amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, per fer balanç del primer any de legislatura. A la reunió també hi ha assistit Eduard Ibáñez, representant personal del copríncep episcopal.

La trobada, que ha tingut lloc al Palau Episcopal, ha servit per fer un repàs a l’activitat parlamentària al llarg dels darrers 12 mesos i, també, per tractar l’actualitat i els reptes polítics més immediats per al Principat.

Els síndics generals també han traslladat a Vives l’agenda acordada pel Consell General per als pròxims mesos, en la qual destaca la celebració del debat sobre l’orientació política del Govern que se celebrarà del 12 al 14 de juny.