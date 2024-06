L’equip andorrà acaba primer al grup B de la Copa Catalana Base Aleví

L’equip del Principat, de 16 participants estava format per: Tom Rodríguez (2011) del CN Encamp; Vinyet Jordana (2012) de LAUesport; Mohamed Afari (2012) i Sophie Liard (2011) del CN Escaldes; Alex Aran (2011), Rodrigo Da Cruz (2012), Anaïs De Assunçao (2011), Lucia Dias (2011), Julia Espinosa (2011), Aina Montoto (2012), Irati Moreno (2011) i Mireia Rayo (2011) del CN Serradells, i Enzo Palau (2011), Isona Cuen (2011), Duna Jorge (2012) i Arlet Laya (2011), del CLESER. Jordan Lecoq, segon entrenador del CN Encamp, i Pablo Prieto, delegat i segon entrenador de la FAN, van ser els tècnics responsables. Pel que fa als mèrits individuals, Jorge va fer la seva tercera mínima per al Campionat d’Espanya Aleví en la prova de 100 metres esquena amb un temps d’1:14,11; prèviament tenia marca en 50 metres i 200 metres esquena. També destaquen els registres de Palau, Cuen i Laya, els quals van nedar en temps de mínima.

El passat diumenge 2 de juny es va disputar la Copa Catalana Base Aleví de natació a les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa, seu permanent del CN Manresa, on l’equip andorrà va finalitzar primer de la classificació del grup B i 11è de la general, després de competir amb solvència i de forma coral davant nou clubs catalans. Aquest 11è lloc deixa enrere la 13a plaça de la temporada 2022-2023, com a millor classificació de sempre dels alevins pirenaics en el campionat.

Per El Periòdic

